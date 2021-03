‘GroenLinks heeft de eigen kiezers weggeblazen met een windturbine’

"Je krijgt bij Jesse Klaver het idee dat hij zelf ook niet precies weet wat hij er de afgelopen jaren heeft uitgekraamd", zegt @MvanRoosmalen op @NPORadio1. "#GroenLinks heeft de wereld niet mooier of beter gemaakt, ze hebben hun eigen kiezers weggeblazen met een windturbine." pic.twitter.com/3plU9c7Z81 — De Nieuws BV (@denieuwsbv) March 9, 2021

Marcel van Roosmalen keek maandagavond naar Jesse Klaver bij Nieuwsuur. Het was geen beste beurt voor de GroenLinks-leider, concludeert de Druktemaker. “Hij werd vakkundig gesloopt. Als u zichzelf groen of links vindt, kijk die uitzending dan nog even terug”, adviseert Van Roosmalen. “Presentator Jeroen Wollaars en drie teleurgestelde potentiële GroenLinksers deden hun werk zo grondig dat ze zelfs op het Twitter-account van GroenLinks deden alsof Jesse niet op televisie was geweest.”

“GroenLinks heeft de wereld niet mooier of beter gemaakt. Ze hebben hun eigen kiezers weggeblazen met een windturbine. En hup, daar gaan ze. Naar Volt of D66, naar de Partij voor de Dieren of godbetert naar de Partij voor de Arbeid. En gelijk hebben ze. Want ze verdienen beter dan dit. Vandaag zei Jesse Klaver in een interview met NRC: ‘Eerlijk: wat ik niet wil verliezen is wie ik ben.’ Ik heb eerlijk gezegd geen idee wie hij ooit geweest is, en denk dat hij dat zelf ook niet weet.”