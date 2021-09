Hardloper wint per ongeluk halve marathon en wordt gediskwalificeerd

De winnaar van de halve marathon van Bristol afgelopen weekend, is gediskwalificeerd omdat hij de verkeerde race heeft gelopen. Omar Ahmed had zich ingeschreven voor de tien kilometerloop die tegelijkertijd werd gelopen, maar nam halverwege een verkeerde afslag. Hij liep uiteindelijk de 21,1 kilometer in slechts 63 minuten.

Het is ongebruikelijk dat beide hardloopevenementen in het Britse Bristol gelijktijdig gehouden worden. Normaliter is de 10 kilometer in de lente en de halve marathon aan het einde van de zomer. Vanwege coronabeperkingen werden beide evenementen dit jaar tegelijkertijd gehouden, langs verschillende routes door het stadscentrum. Wie waarheen moest, was niet voor iedereen even duidelijk. Zo ook niet voor Ahmed, die bij de splitsing de verkeerde kant opging en gewoon bleef doorrennen tot hij bij de finish was.

Volgens de organisatie had Omar Ahmed weliswaar ‘een indrukwekkende prestatie’ afgeleverd, maar had hij zich nu eenmaal voor een ander evenement ingeschreven dan dat waar hij over de eindstreep snelde. Hoewel hij zijn prijs dus weer moest inleveren, is hij wel uitgenodigd om volgend jaar officieel de halve marathon te lopen.

cc-foto: Sam Saunders