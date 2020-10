Geen video? Klik hier.

Bladblazers behoren tot een van de grootste ergernissen. Of zouden daar in ieder geval toe moeten behoren. De apparaten maken herrie, vernietigen de natuur en beschadigen menig humeur. In het Gelderse Ellecom hebben bewoners een harkbrigade opgericht om een dam op te werpen tegen de herriemakende apparaten die niets anders doen dan herfstbladeren van plek A naar plek B verplaatsen. Dat is de codetaal voor: van je eigen tuin naar die van de buren.

De initiatiefnemers wijzen er op dat harken niet alleen veel beter is voor de geestelijke gezondheid van medemensen maar ook voor de eigen gezondheid. De van oorsprong Japanse uitvinding is overkomen waaien uit Californië en heeft hier de oernederlandse traditie van de boel aanharken in rap tempo verdrongen.

De harkbrigade wijst er op dat het overigens nog beter is om bladeren gewoon te laten liggen. Ze dienen als voedsel en bescherming voor tal van diersoorten. Het doel van de activisten is bladblazers de wereld uit. Ze beginnen daarmee in Ellecom.

cc-foto vp: Bradley Huchteman