Heerlen gaf een vastgoedman een kip met gouden eieren, van belastinggeld

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Stel: u bent een vastgoedman die bijna uit een faillissement komt. Een oud-adviseur van u is gemeentesecretaris in Heerlen en kan u uit het slop helpen. De gemeente heeft namelijk een prachtaanbieding: het oude gebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is overgenomen door de Rijksgebouwendienst voor het luttele bedrag van 465.000 euro. Een koopje, want het staat in de boeken voor 26 miljoen.

De gemeentesecretaris heeft geregeld dat Heerlen het gebouw aan u wil verkopen. Voor het aankoopbedrag! Dus voor maar 465.000 euro . “Maar”, zegt u,” ik heb geen cent te makke!”. Geen probleem: het geld kunt u lenen van de gemeente. “Maar dan kan ik het nog niet terugbetalen ”, hakkelt u. “No problem”, antwoord de gemeente, “het gebouw wordt voor een deel gehuurd door de Belastingdienst. Die lui betalen 750.000 euro per jaar, dat geld heb je er zo uit. Sterker nog: ze blijven voor tenminste 15 jaar bij u huren!”.

De gemeente heeft slecht één vereiste: er moet ‘indoor farming’ komen in het pand. Dus er moeten tomaten en paprika’s worden gekweekt. Ook een diervriendelijke kippenboerderij staat hoog op het verlanglijstje van gemeente Heerlen. “Maar ik weet niets van stadslandbouw of urban farming af, dat gaat me nooit lukken!” antwoordt u nog. “Maakt niet uit”, zegt de gemeente, “we veranderen het bestemmingsplan -kantoorruimte- niet en over een tijdje is iedereen die stadslandbouw allang weer vergeten!”

En zo verloor gemeente Heerlen miljoenen euro’s aan gemeenschapsgeld en werd het vastgoedbedrijf rijker en rijker. Totdat de NRC er in 2018 een artikel over schreef met als kop: “Heerlen verkocht CBS-gebouw in strijd met regels.” In het Provinciehuis werd in allerijl schoon schip gemaakt, want was dit niet ongeoorloofde staatssteun?

Het hele verhaal hoort u hieronder in een nieuwe aflevering van Weggegooid Geld.