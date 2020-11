Helikopter-team ontdekt mysterieus metalen object in woestijn van Utah

Een groep ambtenaren die met een helikopter over een verlaten gebied in de Amerikaanse staat Utah vloog om schapen te tellen, zagen tot hun stomme verbazing een onbekend object, dat tegelijkertijd wel heel bekend voorkwam. Uit de rotsen rees een circa drie meter hoge, glanzende metalen obelisk omhoog. De functionarissen zetten hun helikopter aan de grond en gingen op onderzoek uit. De piloot verklaarde tegen een lokale zender: “Het is het vreemdste ding dat ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.”

The @UtahDPS helicopter was assisting the @UtahDWR in counting bighorn sheep in remote southern Utah Wednesday when the crew encountered something entirely 'out of this world'…@KSL5TV #KSLTV #Utah Photojournalist: @Photog_Steve5 pic.twitter.com/f8P0fayDIS — Andrew Adams (@AndrewAdamsKSL) November 21, 2020

De crew slaagde er niet in te achterhalen waarom de obelisk daar stond, sinds wanneer, met welk doel en vooral door wie de zuil daar neer was gezet. Het object was niet toevallig achtergelaten of uit de lucht komen vallen maar diep in de grond vastgezet. Toch herkenden ze het wel. Het object deed hen heel sterk denken aan de openingsscene van de legendarische science fiction film 2001: A Space Odyssey van Stanley Kubrick die gemaakt werd in 1968.

Kenmerk van de monoliet uit die visionaire film is dat voor onze voorouders ook onduidelijk was waar dat monument plots vandaan kwam. Zonder al te veel willen verklappen brengt het object in Space Odyssey weinig goeds met zich mee. Dus wat gaat dit object doen? Het is tenslotte nog steeds 2020.