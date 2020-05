Henk Krol: Ook 5 mei draait om mij

Er wordt wel van de ouderenpartijen gezegd dat de politici daarvan vooral met zichzelf bezig zijn. En verdomd, soms lijkt het ook echt zo. In een clipje op social media staat Henk Krol, voormalig kopstuk van 50Plus en nu leider van de Partij voor de Toekomst, stil bij de betekenis van Bevrijdingsdag. “Vrijheid betekent voor mij dat ik uit volle overtuiging kan opkomen voor de doelgroepen die ik een stem wil geven”, declameert hij gepassioneerd. Vervolgens laat hij zien wat hij daarmee bedoelt door twee portretten van zichzelf te laten zien, gemaakt door Britt Roelse voor Eindhoven Museum.

Het eerste portret toont Krol zoals hij nu is, het tweede is een bewerking en toont de politicus als concentratiekampgevangene met op zijn borst een driehoek, het symbool waarmee de nazi’s hun gevangenen classificeerden. Een roze driehoek werd gebruikt om homo’s te labelen die in de kampen werden opgesloten en omgebracht, een rode driehoek was er voor de politieke gevangenen.

De leider van de Partij voor de Toekomst sluit af met een boodschap die klinkt als een campagneleuze, dan wel verklaring voor zijn jongste overstap: “We moeten leren van het verleden en we moeten werken aan een betere toekomst.”