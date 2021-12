Het blijft gewoon een k*tstraat!

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Er wordt weleens gezegd: stilstand is achteruitgang. Dat gaat vaak op, maar niet altijd. Neem het kleine plaatsje Glanerbrug, ingeklemd tussen Enschede en de Duitse grens. Jarenlang was iedereen tevreden met de bestaande verkeerssituatie in de winkelstraat; een voetpad, een fietspad en parkeerplaatsen naast de rijweg. Veilig en overzichtelijk voor iedereen.

Maar op het plaatselijke stadhuis wilden ze het ineens helemaal anders doen! De winkelstraat moest meer allure krijgen. Nieuw elan, zeg maar. Dus de straat ging op de schop. Het fietspad werd geschrapt zodat de autoweg en het voetpad breder gemaakt konden worden. Maar al snel ontstond er een chaotische situatie: auto’s en fietsers reden door elkaar en er ontstonden veel ongelukken.

Tussen 2014 en 2018 werden dertien fietsongevallen geregistreerd, waarvan drie met letsel.

Zo kon het niet langer. De gemeente nodigde een aantal bewoners uit om mee te praten over wat er moest veranderen. Er was 400.000 euro gemeenschapsgeld beschikbaar. De oplossing: het wegdek iets breder en de parkeerplaatsen smaller.

Of die wijzigingen de winkelstraat veiliger hebben gemaakt? Volgens velen is er helemaal niks veranderd: “Het blijft een k*tstraat”, zeggen de meeste mensen. Volgens winkelier Jan Haast is er een half miljoen in de ton geflikkerd.

In de podcast ‘Weggegooid Geld’ nemen we een kijkje in de winkelstraat van Glanerbrug.

cc-foto: Erich Ferdinand