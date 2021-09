‘Het nieuwe normaal is maximaal twee dagen fysiek op je werk’

Mona Keijzer wil weer terug naar het oude normaal, vertelde ze zaterdag in haar interview met De Telegraaf. Druktemaker Dolf Jansen ziet dat niet zitten. “Als we nou ergens in het Waku-Waku-staartje van de crisis niet naartoe terug moeten, dan is het wel het oude normaal. Er zijn heel veel mensen die denken dat ergens in dat oude normaal ons geluk ligt. Neeeeee! Het oude normaal is de politiek die we al jaren zien en waarin we nu klem zitten. Het is geen nieuw leiderschap, geen nieuwe bestuurscultuur, het is glimlachen voor de camera’s buiten en elkaar binnen leeg en wanhopig aankijken. Het oude normaal zou een kabinet van VVD, CDA, D66 en GristenUnie zijn, zei de columnist met snik in de stem.”

“Het oude normaal is in de file staan op weg naar je werkplek waar het licht hard is, de koffie lauw en matig en je overwegend werk doet dat je ook thuis zou kunnen doen. Wat een ander, veel beter normaal zou kunnen zijn: niet in die auto stappen, niet in die file staan, binnen de organisatie vaste tijdstippen afspreken waarop iedereen online is voor overleg, iedereen deelt zijn werktijd verder in, maximaal twee dagen fysiek op je werk om het menselijk contact in stand te houden, 75 procent van de lease-auto’s van de weg, nooit meer ergens in het land bomen omhakken om snelwegen te verbreden, kantoorpanden die overcompleet zijn ombouwen tot woonruimtes en uiteindelijk de plek van werken in het leven en leven in het werken volledig opnieuw uitvinden.”