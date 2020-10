The Juice Media, het Australische collectie dat zich specialiseert in het toevoegen van waarheid aan overheidsinformatie, heeft een clip gemaakt waarin het ware complot achter Qanon wordt uitgelegd. (Weet je niet wat QAnon is? Gefeliciteerd. Je kunt jezelf gelukkig en geestelijk gezond prijzen, de clip negeren en gewoon verder gaan met de rest van je leven). Vind je echter dat QAnon best wel interessant is? Kijk dan vooral. Je moet er wel even voor gaan zitten en daarna opstaan, lopen, nou ja, zie maar.

Geen video? Klik hier.