Druktemaker Pieter Derks bespreekt deze week de protesten bij het Sterrebos: natuurliefhebbers en werknemers van Nedcar staan tegenover elkaar. De bomen moeten wijken, zodat Nedcar kan samenwerken met de Amerikaanse startup Rivian, producent van elektrische auto’s. Alhoewel… “Ik las dat ze sinds 2009 bestaan, pas enkele auto’s hebben geproduceerd, nul euro verdiend, maar om duistere redenen wel een beurswaarde van 62 miljard dollar.”

“Misschien ben ik te wantrouwend over de goede bedoelingen van Rivian, maar het woord startup geeft me inmiddels de bibbers. Het doet me denken aan jongens van 23 met een MacBook en grote verhalen die dankzij het geld van hebberige investeerders de kans krijgen om een verlieslijdend bedrijfsmodel net zo lang vol te houden tot de concurrentie failliet is en vervolgens een heel groot bedrijf leiden dat enorme verliezen lijdt zodat ze alleen nog winst kunnen maken als ze hun personeel uitknijpen en belasting ontwijken. Misschien begin ik een ouwe lul te worden, maar van een jongen met een fiets paraat hebben staan om binnen tien minuten twee zakken chips en een banaan te komen brengen lijkt mij in geen een universum een gezond verdienmodel.”