Hillary Clinton had emotionele speech voorbereid voor 2016

Voor het eerst heeft Hillary Clinton de toespraak voorgelezen die ze had voorbereid voor een verkiezingsoverwinning in 2016. Dat deed ze voor de streamingdienst Masterclass, waar beroemdheden vertellen over hun levenslessen.

“Ik heb dit nog nooit met iemand gedeeld”, zegt Clinton in een toelichting vooraf. “Ik heb dit nog nooit hardop gelezen. Maar het helpt om samen te vatten wie ik ben, waar ik in geloof en wat mijn hoop was voor het soort land dat ik wil voor mijn kleinkinderen.”

To fight for my values, I’ve had to be resilient. Now, I’m sharing my journey like never before on @MasterClass.

I’ll teach you how to build up your own resilience and equip you with practical skills to build a life of meaning.

I hope you’ll join me. https://t.co/FulL35oPYf pic.twitter.com/uq9XuN9D3K

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 9, 2021