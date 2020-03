De legendarische hiphopformatie Public Enemy heeft lid van het eerste uur Flavor Flav zondagavond uit de groep gezet na onenigheid over steun aan Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders. Het ontslag kwam op dezelfde dag dat frontman van de groep Chuck D namens Public Enemy optrad bij een bijeenkomst van Sanders.

Onlangs werd bekend dat Public Enemy een optreden zou verzorgen tijdens een verkiezingsbijeenkomst van Sanders. Op de aankondiging was een afbeelding te zien van Sanders, omgevormd tot het iconische Public Enemy-logo met daarbij de tekst “Fight The Power“, naar een van Public Enemy’s grootste hits. Afgelopen weekend liet Flavor Flav via zijn advocaat het campagneteam van Sanders weten geen toestemming te geven voor gebruik van de naam en het logo van Public Enemy. Volgens Flav, die eigenlijk William Drayton heet, beperkt de steun aan Sanders zich uitsluitend tot Chuck D en staat dat niet gelijk aan steun van heel Public Enemy. Ook schrijft Flavor Flav dat zijn naam en beeltenis gelijk staan aan en onlosmakelijk verbonden zijn met de groep Public Enemy.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bernie Sanders (@berniesanders) op 26 Feb 2020 om 9:21 (PST)

Direct na de sommatie van Flavor Flav aan Sanders liet Chuck D al via zijn eigen advocaten weten dat hij als oprichter van de groep en ontwerper van het logo het alleenrecht heeft op gebruik van zowel de naam als het beeldmerk. Tegelijkertijd zei Chuck D direct dat Flavor Flav ‘bij zinnen moest komen’ of anders kon vertrekken. Volgens Chuck D kiest Flavor Flav ervoor ‘te dansen voor geld in plaats van zich in te zetten voor de goede zaak’. Al sinds de oprichting van Public Enemy ruim 35 jaar geleden laat de activistische hiphopformatie zich ook buiten hun muziek om gelden als politiek en maatschappelijk betrokken.

De teksten van Public Enemy komen hoofdzakelijk op het conto van Chuck D. Flavor Flav was de komische sidekick, bedoeld om wat lucht te scheppen in de vaak zwaar beladen teksten van de groep. Ook qua uiterlijk was het personage van Flav vooral dat van een nar die het beeld van een militante groepering naar buiten toe wat moest temperen. Een van de meest kenmerkende aspecten van het extravagante uiterlijk van Flavor Flav, was de grote klok aan een ketting om zijn hals. De groep trad al enige tijd niet meer op in de oorspronkelijke formatie. Chuck D treedt vooral op onder de naam Public Enemy radio. Dat deed hij ook zondagavond tijdens de bijeenkomst van Bernie Sanders.

Chuck D liet na afloop nog via social media weten dat de kritiek op Sanders niet de reden van het ontslag van Flavor Flav was, maar de laatste druppel. Eerder stonden de twee al tegenover elkaar in de rechtbank nadat Flav beweerde nog geld te krijgen voor zijn aandeel in de groep. Die zaak werd geseponeerd omdat Flavor Flav niet in staat was de juiste documenten op tijd aan te leveren. Bij de verkiezing van Trump liet Flavor Flav ook al optekenen dat Trump weleens goed voor het land zou kunnen zijn, een uitspraak tegen het zere been van Chuck D.

cc-foto: Wikimedia