Het zijn beelden die je anders alleen maar ziet van jachtluipaarden die onder het toeziend oog van sir David Attenborough antilopes achtervolgen op verre Afrikaanse velden. Siebren van der Wal legde vast hoe een vos in de vroege ochtenduren de achtervolging van een konijn in zet. Het slachtoffer heeft eerst nog een ruime voorsprong maar de jager blijkt toch sneller. Als de vos het konijn eenmaal te pakken heeft komt er nog een ander exemplaar aanstormen. Een vergissing of een wanhopige reddingsactie? De vos lijkt even te twijfelen of de jacht voor de tweede keer ingezet moet worden…

Meer natuurvideo’s vind je bij Vroege Vogels.

Geen video te zien? Klik hier.