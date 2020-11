Hoe Trump de verkiezingen legaal kan stelen

Dinsdag 3 november zijn de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In vrijwel alle peilingen heeft uitdager Joe Biden een voorsprong op Donald Trump, maar het verschil is klein. Trump probeert al tijden de verkiezingen te frustreren, onder meer door het stemmen per post zo moeilijk mogelijk te maken. Ook probeert hij zijn achterban ervan te overtuigen dat er op grote schaal gefraudeerd wordt met stemmen, een glasharde leugen. Het meest zorgwekkende is misschien wel dat Trump meermaals heeft geweigerd te zeggen dat hij een verlies accepteert. Er wordt dan ook al langer hevig gespeculeerd of bij eventuele winst van Joe Biden de zittende president wel van plan is (vreedzaam) het Witte Huis te verlaten. Mocht hij besluiten om koste wat kost zijn macht te behouden, dan heeft hij daar niet eens per se ordetroepen of de gewapende pro-Trump milities voor nodig. De Amerikaanse grondwet blijkt ruimte genoeg te laten om legaal de verkiezingen te stelen.

Video niet te zien? Klik hier, of pas je cookie-instellingen aan