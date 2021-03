Hoe werkt stemmen per post? Job Cohen legt het uit

Dit jaar mag er vanwege de coronacrisis voor het eerst worden gestemd per post, tenminste, wie ouder is dan 70 jaar. Maar dat briefstemmen heeft nog wel wat voeten in de aarde, dat bleek al bij een eerdere kleine proef in Den Haag waar het in de helft van de gevallen mis ging. Want welk biljet gaat er nu precies in welke envelop en wat mag er wel en wat juist niet? Oud-PvdA-leider Job Cohen (73) valt in de doelgroep en hij legt overzichtelijk uit hoe het stemmen per post nu precies in zijn werk gaat.

Video niet te zien? Klik hier.