Hoofd WHO daagt Hugo de Jonge uit voor mondkapjes-challenge

De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, Tedros Ghebreyesus, heeft minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge via Twitter uitgedaagd om een mondkapje te dragen. “Samen kunnen we Covid-19 verslaan”, schrijft hij erbij.

Hoewel de WHO aanvankelijk ook sceptisch was over het nut van mondkapjes bij de bevolking, raadt de internationale organisatie sinds begin juni wel aan om ze te dragen in de publieke ruimte. Volgens de deskundigen van de WHO kunnen mondmaskers een bijdrage leveren aan de beperking van de overdracht van het coronavirus.

Ook de voormalige directeur van het RIVM, Roel Countinho, meent inmiddels dat er een landelijke mondkapjesplicht moet komen in winkels en bij contactberoepen. De huidige RIVM-directeur, Jaap van Dissel, blijft ervan overtuigd dat de beschermingsmaatregel in de openbare ruimte geen nut heeft.

Amsterdam en Rotterdam stellen mondkapjes inmiddels wel verplicht in drukke winkelgebieden. Ook geldt er een maskerverplichting in het openbaar vervoer.