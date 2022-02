Hoogeveen en de schaatsbaan die er nooit kwam (maar wel miljoenen euro’s kostte…)

Weggegooid Geld! Een podcast gemaakt van belastinggeld, over belastinggeld.

De Nederlandse overheid verspilt miljoenen met mislukte bouwplannen, bizarre subsidies en ondoordachte projecten. In Weggegooid Geld stellen Jan-Cees ter Brugge en Stefan van der Hulst op een lichte en humoristische toon financiële missers met overheidsgeld aan de kaak. Weggegooid Geld is dé succesvolle rubriek uit het tv-programma Kanniewaarzijn!

Stel je wilt als provincie een schaatsbaan, maar je kan niet kiezen waar. Wat doe je dan? Natuurlijk: je schrijft een wedstrijd uit en de eerste gemeente die met een goed plan komt, krijgt 5 miljoen euro startgeld. Dat gebeurde een aantal jaar geleden in Drenthe. De gemeenten Assen en Hoogeveen waren in de race. Omdat ze allebei als eerste over de finish wilden, gingen ze als een razende te werk. Door al dat gehaast slopen er veel onzorgvuldigheden in de plannen en werden ze allebei afgewezen.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Drenthe schreef de wedstrijd opnieuw uit. Maar vooral Hoogeveen ging nu zó slordig te werk dat er maar een klein gedeelte van de financiering in het voorstel rond was. De Rekenkamer zou er later gehakt maken. En voor de tweede keer werden de binnengekomen plannen door de provincie naar de prullenbak verwezen.

Assen vond het prima zo; dan maar geen schaatsbaan. En inmiddels was er ook flink wat tegenstand gekomen binnen de Hoogeveense politiek. Maar tóch moest en zou er een schaatsbaan komen. Hoogeveen zette alles op alles! De gemeente verzon een list: om de tegenstanders tevreden te houden zou er naast een schaatsbaan óók een zwembad komen. Alles onder één dak alleen iets duurder, dat wel. De begroting steeg van 9 miljoen euro naar 32 miljoen euro. Maar dan heb je ook wel wat!

Plannen werden geschreven en architecten werden aan het werk gezet. Uiteindelijk kwam er maar één aannemer met een bod: hij wilde het bouwen voor 20 miljoen euro meer! Dat ging Hoogeveen te ver en dus werd het hele idee voor de zoveelste keer vernietigd. Hoeveel miljoenen euro’s de voorbereidingen hebben gekost, hoor je hieronder in ‘Weggegooid Geld – de podcast’.

Foto: op deze plek had een mooie schaatsbaan moeten komen