Rutte blijft het liefst demissionair totdat alle Kamerleden van de huidige coalitiepartijen een functie als minister of staatssecretaris hebben gekregen, denkt @dolfjansen. "Dat soort dubbelfuncties zijn wellicht staatsrechtelijk wat wankel, maar het regeert wel lekker vlot."

Ook het CDA maakt geen haast met de vorming van een nieuw kabinet. De christendemocraten zijn bezorgd over de betrouwbaarheid van PvdA en GroenLinks. “Fascinerend natuurlijk als je zelf een partij bent die een kritisch en succesvol Kamerlid uit de eigen partij weet kalt te stellen, een leiderschapsverkiezing hebt georganiseerd waarbij vergeleken de Oostblokstemmen tijdens het Songfestival best eerlijk en op basis van kwaliteit zijn en dan ook nog de verdenking op je hebt weten te laden dat geldschuivers invloed hadden of hebben op de koers van de partij.”

“Wopke staat nietszeggende zinnen uit te boeren, zoals: ‘Er zitten in het stuk zeker dingen die me aanspreken, er zitten ook dingen in die me niet aanspre…’ Ja Wop, dat klopt hè? Dat is het leven. Hou op met dat geneuzel en ga regeren. Of ook goed: ga wat anders doen.”