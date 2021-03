CDA en stemmen, het is geen gelukkig huwelijk. De demissionaire minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge is woensdagochtend weggestuurd bij het stembureau omdat hij een ongeldig paspoort bij zich had. “Zijn paspoort was verlopen, de gaten waren er al in gestampt”, verklaart de voorzitter van het stembureau tegen Rijnmond. De gewezen CDA-leider was ook zijn rijbewijs vergeten.

Hysterisch! Minister @hugodejonge probeert te stemmen met een ongeldig paspoort. En was ook zijn rijbewijs vergeten! Moet nu terug naar huis! @RTV_Rijnmond pic.twitter.com/ZdTPOvobaU — Maikel Coomans (@maikelcoomans85) March 17, 2021