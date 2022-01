‘Hugo de Jonge minister van Volkshuisvesting maken is een nare streek’

"Hugo de Jonge minister van Volkshuisvesting maken is gewoon een nare streek", zegt Ellen Deckwitz op @NPORadio1. "Want weer komt De Jonge op een plek terecht waar de protesten welig tieren, waar de nood hoog is, en weer heeft hij amper middelen." pic.twitter.com/SiSPVtyf21 — De Nieuws BV (@denieuwsbv) January 3, 2022

Het lijkt misschien niet zo gek om Hugo de Jonge minister van Wonen te maken, zegt Druktemaker Ellen Deckwitz bij De Nieuws BV. Na de eerste lockdown had half Nederland immers een verhuiswens. Maar: “Hugo de Jonge is geen planoloog. Hij is een korte-termijndenker die op een lange-termijndossier werd gezet. Een uitgeputte man die terechtkwam op een positie zonder eigen ambtenaren met amper eigen budget.”

“Het zou toch fijn zijn als hij ergens werd geplaatst waar hij verstand van heeft. Hem minister van Volkshuisvesting maken is gewoon een nare streek. Want weer komt De Jonge op een plek terecht waar de protesten welig tieren, waar de nood hoog is, en weer heeft hij amper middelen.”

“Aangezien Rutte, er getuige al die extra bewindspersonen, geen moeite mee heeft om nieuwe ministersposten in het leven te roepen, vraag ik me af waarom hij De Jonge niet gewoon minister van Metaforen heeft gemaakt. Of van schoeisel. Of desnoods van zondebokken. In ieder geval van iets waar hij wel ervaring mee heeft.”