‘Hugo de Jonge neemt altijd de verkeerde beslissing op het verkeerde moment’

Hugo de Jonge staat op het omslag van het kerstnummer van de Linda. “We staan op de rand van bijna een burgeroorlog, maar Hugo de Jonge vindt rust in zijn eigen huis”, las Marcel van Roosmalen. “Er zijn nu heel veel mensen die roepen dat dit de druppel is, maar de bodem was in dit land natuurlijk al lang voor het uitkomen van weer een Linda bereikt.”

“Er is nog steeds geen nieuw kabinet. De partijen die ook in het huidige kabinet zitten, worden het over niets eens. Ze willen in de huidige pandemische omstandigheden liever met gepaste afstand verantwoordelijkheid zijn voor een beleid wat er net is. Ze laten het liever aan de huidige klungels over. Het beleid van onze regering is voor niemand meer te volgen. Ze snappen het zelf ook niet meer. Het is niet eens meer achter de feiten aanlopen. Het is keer op keer de verkeerde afslag nemen en vervolgens constateren dat ze het beter anders hadden kunnen doen.”

“Natuurlijk heeft Hugo de Jonge het recht om net als iedere oppervlakkige politicus de onderbuik te bespelen door in de Linda te gaan staan. Het is de timing die stoort. Hij neemt altijd op het verkeerde moment de verkeerde beslissing.”