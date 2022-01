IJsberen nemen intrek in verlaten dorp

De Russische fotograaf Dmitry Kokh droomde er al lange tijd van ijsberen te fotograferen. En zo belandde hij op het eiland Koljoetsjin in de Noordelijke IJszee, een van de weinige plekken op aarde waar nog grote aantallen ijsberen rondlopen. Als gevolg van de klimaatcrisis is veel van het ijs in het gebied ontdooid, wat het jachtgebied van de beren ernstig verkleint. Op Koeljoetsjin hebben de beren hun intrek genomen in een verlaten dorp.

IJsbeerexpert Anatoly Kochnev legde Kokh uit waarom de beren in de huizen leven. Ten eerste zijn het nieuwsgierige dieren die al gauw open deuren en ramen doorgaan om te kijken wat er aan de andere kant is. Maar daarnaast bleken de huizen een welkome bescherming tegen jagers.

Omdat het te gevaarlijk was om daadwerkelijk aan land te gaan – ondanks hun aaibare uiterlijk zijn ijsberen bepaald geen ongevaarlijke dieren – schoot Kokh zijn beelden met een drone. Bekijk de video hieronder, of de fotoreportage bij The Guardian:

Video niet te zien? Klik hier.