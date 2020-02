IJsland is een van de landen die in mee strijden op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Welk lied de eilandstaat gaat inzenden wordt pas volgende week beslist maar het nummer Think About Things zet veel kenners al aan het denken. Een clip die onder meer opvalt door de sterke choreografie en het enthousiasmerende effect van de opzwepende muziek op het publiek is nu al een hit online. Zelfs acteur Russell Crowe die kennelijk nauwgezet de site Songfestivalnieuws volgt, is er weg van en komt letterlijk superlatieven tekort om het nummer bij zijn fans aan te prijzen.

Het nummer wordt uitgevoerd door een gelegenheidsband van artiest Daði die met zijn twee meter goed zou passen onder het hoge dak van Ahoy’. De groep bestaat verder uit zijn vrouw op toetsen, zijn zus in et achtergrondkoor en nog wat vrienden. Het nummer gaat over de 10 maanden oude dochter van Daði.