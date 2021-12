‘Ik heb zoveel tests gedaan dat mijn neus terugverlangt naar cocaïne’

Alleen gevaccineerd, geboosterd, genezen en getest ben je als Nederlander nog welkom in Oostenrijk. Druktemaker Dolf Jansen kan dus afreizen. “Ik ben voor de zomer tweemaal gevaccineerd, ik had in september corona, ik word op Eerste Kerstdag geboosterd tot de vellen erbij hangen en ik heb zoveel tests ondergaan dat mijn neus begint terug te verlangen naar de tijd dat ik keihard cocaïne deed.”

Maar Jansen wil helemaal niet naar Oostenrijk om te skiën. “Als u mij zou vragen: wat is voor jou de hel, Dolf? Dan luidt mijn oprechte antwoord: in een bus moeten stappen gevuld met wintersporters en luide kutmuziek om daarna in zestien lange uren van files en slecht aangegeven afslagen af te reizen naar een onuitsprekelijke plaats in Oostenrijk, waar het een kakofonie is van après-skihut, rammelende sneeuwkettingen, verkeerde pasjes voor de lift en een dialect dat klinkt als iemand die net een milde hersenbloeding heeft gehad en het partijprogramma van het CDA voorleest.”

“Om maar aan te geven dat we ons allemaal in een situatie bevinden waar we zo graag uit zouden zijn, maar voorlopig nog even niet. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen: een land waar de slijterij en het Kruitvat wel essentieel zijn, en boekwinkels en het theater niet verdient sowieso al het noodlot dat ze over zichzelf krijgt uitgestort.”