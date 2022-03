‘Ik kan zelfs niks smeuïgs over de arrestatie van Sywert zeggen’

Nu volgt geen mening, waarschuwt Druktemaker Pieter Derks aan het begin van zijn wekelijkse column voor De Nieuws BV. “De afgelopen week gaat mijn pet ruimschoots te boven. Ik heb de afgelopen week zelden langer dan drie minuten dezelfde mening gehad. Soms ben ik heel enthousiast over sancties en blij met de eensgezindheid en denk ik: hoe strenger, hoe beter, zorg dat ze het voelen in Moskou. Totdat ik een lange rij zie van Russen die proberen hun spaargeld te redden door het op te nemen, en dan denk ik weer: wie gaat dit nu eigenlijk het meeste voelen? Maar dan zie ik weer een oud Oekraïens opaatje dat met een peuk tussen zijn lippen een landmijn optilt om ‘m een stukje verder van de weg te leggen of een groepje dorpelingen dat voor een Russische tank gaat staan en denk ik: ja, we moeten ze op alle mogelijke manieren steunen. Mijn ideeën over goed en fout zijn de afgelopen dagen behoorlijk op de proef gesteld. Het lukt me zelfs niet om iets smeuïgs over de arrestatie van Sywert te zeggen.”

