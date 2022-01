‘Ik word nu al moe van mannen die andere mannen de maat nemen’

Ons grootste probleem is onze neiging om mensen op een voetstuk te zetten, meent Druktemaker Marcel van Roosmalen. “Ali B was de polderversie van het sprookje van de kleren van de keizer. Hij mocht tegen iedereen aanrappen, tot aan de koningin toe, en we deden allemaal of het mooi was. Dat gedrag stijgt mensen naar het hoofd. Hij mocht op televisie komen vertellen hoe wij met elkaar om moeten gaan, zoals Keith Bakker ooit mocht zeggen hoe wij onze kinderen moesten opvoeden.”

“De lijst met gevallen helden is eindeloos. Het is onze eigen fout. We hebben ze zelf op de sokkel getild. Onze behoefte aan voorbeelden is enorm. Je ziet telkens hetzelfde patroon. Diederik Gommers werd verafgood toen hij het in een talkshow opnam tegen Famke Louise. Maar toen hij te lang doorging met in iedere coronagolf hetzelfde lamlendige verhaal trokken we hem met alle liefde weer naar beneden. Ali B en Marco Borsato hebben afgedaan, ze worden ingeruild voor nieuwe helden.”

“Iedere tijd heeft zijn eigen vreselijke boegbeelden. Ik word nu al moe van het soort mannen dat zich nu naar voren wurmt en die heel nadrukkelijk andere mannen de maat neemt, die vooraan staan om te delen hoe zij schamen voor hun mannelijkheid. Mannen die geen blaam treft omdat zij altijd het goede doen of hebben gedaan. En als ze dat niet hebben gedaan, hebben ze dat later geleerd en dat willen ze met ons delen. We vinden het allemaal vreselijk, maar het wordt verdacht als je heel nadrukkelijk gilt hoe vreselijk jij het allemaal vindt.”