Miljoenen malen is een TikTok video bekeken waarop te zien is hoe imker Erika Thompson op een heel speciale manier een bijennest verplaatst. Thompson heeft in de Texaanse stad Austin een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verwijderen van bijennesten. De bijenspecialist die alleen al op TikTok 3,5 miljoen volgers heeft, werd dit keer benaderd om een bijennest te verwijderen uit een bouwvallig schuurtje. De bijen woonden daar al minstens twee jaar en de huisbaas wilde de kolonie laten vernietigen. De huurders schakelden in plaats daarvan Thompson in.

Thompson is met haar lange blonde haren een bijzondere verschijning omdat ze geen enkele beschermende kleding draagt. Ze benadert de bijen in een gewone legging en button-down shirt en gebruikt ook nog eens haar blote handen. Daarnaast heeft ze een hypnotiserende stem waarmee ze verslag doet van haar vorderingen.

Ze onderzoekt met een thermische camera hoe het nest in elkaar steekt en begint het dan beetje bij beetje te ontmantelen en te verplaatsen naar een nieuwe kast. Met pufjes rook weet ze dat ze geurstoffen waar bijen elkaar mee alarmeren te neutraliseren. Daardoor ontstaat er geen paniek bij het bijenvolk.

Ze spreekt over de bijen met een liefde alsof het haar kinderen zijn en legt uit hoe ze leven en hoe ze op haar reageren. Thompson stelt dat bijen net als alle andere dieren gevoelig zijn voor de energie die mensen afgeven. Hoe rustiger je je gedraagt, hoe rustiger ze blijven. Ze gebruikt geen handschoenen omdat ze wil voelen hoe de bijen reageren, of ze gestresst zijn. Mensen zijn van nature bang voor bijen omdat ze gevaarlijk kunnen zijn en dat is niet ongezond, aldus Thompson. Maar als je op de juiste manier met ze om weet te gaan zul je merken dat ze je niet willen steken, alleen al omdat een bij die steekt zelf het leven laat bij die actie.

Thompson raakte als kind gefascineerd door bijen omdat ze van haar moeder geen hond mocht en zich toen maar voor andere dieren ging interesseren.

