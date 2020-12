Geen video? Klik hier.

In vroegere tijden die nog niet zo lang geleden waren was Florida een gebied om in aangename temperaturen te overwinteren. Maar met de oprukkende klimaatverandering zit dat er dit jaar niet in. De Amerikaanse weerdienst waarschuwt dat de temperaturen in de Sunshine State de komende dagen onder nul zullen dalen. In sommige plaatsen daalt de temperatuur binnen een dag met meer dan 20 graden.

Het wordt naar verwachting een van de koudste Kerstmissen die de staat ooit heeft meegemaakt. Met als gevolg dat een traditioneel evenement als Surfing Santa Day, waarbij kerstmannen over de golven surfen, is afgelast. Ook worden er voorzieningen ingericht om te voorkomen dat daklozen verder in de problemen komen.

Een bijzondere bijkomstigheid is dat inwoners gewaarschuwd worden voor hagedissen die uit de bomen vallen. Iguanen, die tot wel 1,85 meter groot kunnen worden zijn koudbloedige dieren. Als de temperatuur te ver daalt zijn ze niet meer in staat te bewegen of zich vast te houden. Inwoners worden gewaarschuwd dat de dieren uiteindelijk weer op eigen kracht tot leven komen. Want ook al liggen ze schijnbaar dood op straat, ze ademen nog steeds wel en wachten op betere tijden. Wat dat laatste betreft zijn het net mensen.