‘Inauguratie ademde hoop, menselijkheid en eenheid’

Dolf Jansen keek naar de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris. “De hele bijeenkomst in DC ademde hoop, menselijkheid, samenzijn en eenheid. En dat op de trappen en het bordes waar de zurige geur van nationalisten en racisten met meer wapens dan kledingsmaak nog maar net was weggespoeld.”

“De boodschap van gisteren en de afgelopen weken was: democracy, don’t take it for granted. Simpel vertaald: een democratie zíjn is niet voldoende, je moet ervoor werken, je moet haar beschermen, je moet je betrokken voelen bij dat systeem en wat het oplevert. En de mensen die zich ‘patriots’ noemen, zouden moeten begrijpen dat patriottisme juist gaat over het grote geheel: over een land, een maatschappij waarvan iedereen onderdeel uitmaakt. Waar iedereen kansen krijgt en gelijk wordt behandeld.”