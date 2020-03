Dinsdagavond is op veel plekken in het land geapplaudisseerd voor medewerkers in de zorg die tijdens de coronacrisis nog harder werken dan zij normaal al doen. De actie #applausvoordezorg ontstond op sociale media. Daar werd opgeroepen om om 8 uur ’s avonds massaal in de tuin, uit het raam of vanaf het balkon te applaudisseren De bedoeling was om drie minuten lang te klappen. Veel mensen gaven daar gehoor aan.

Groot applaus 20:00 uur in breda voor alle mensen die in de zorg werken.#klapcoronadewerelduit #Corona pic.twitter.com/48jwtUo75G — Robert Bakker (@RobertSB84) March 17, 2020

Applaus, voor iedereen in de zorg! Emotioneel moment. We gaan een ontzettend spannende tijd tegemoet. Zo is het nog veel beter vol te houden. Sterkte allemaal!! #klappen #applaus #zorg #coronavirus #samenklarenwedeklus pic.twitter.com/hwKPHNyGoJ — Marike de Meij (@mademeij) March 17, 2020

In #Groningen klappen we mee voor de medewerkers in de #zorg! Iedereen draagt een steentje bij, maar blij dat we die kennis en inzet daar hebben… #applaus #dank #corona pic.twitter.com/dOfHTk7RIU — Michiel Bal (@michielbal) March 17, 2020

Ok, helaas alleen aan het applaudisseren in mijn stukje straat in Koog aan de Zaan. Maar toch! En ik wens de helden in de zorg mondkapjes, handschoenen, waardering en alles wat ze nodig hebben. Daarom applaus! #applausvoordezorg #applausvooronzehelden #coronavirusnetherlands pic.twitter.com/j9pIci0NUL — Juliette (@JulietteKuling) March 17, 2020

Eeeen heel dik applaus voor iedereen in de zorg. Heel veel succes & sterkte de komende tijd, toppers!👩‍⚕️🙏 #applausvoordezorg pic.twitter.com/vvNQEg7aDT — Bas Tietema (@BasTietema) March 17, 2020