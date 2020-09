Influencers halen #ikdoenietmeermee-oproep weer offline

Zeker tien artiesten en andere influencers die hun Instagram-volgers maandagavond opriepen ‘om niet meer mee te doen’ aan de coronamaatregelen, hebben hun video inmiddels stilletjes weer verwijderd. Bizzey, Rugged, Trobi, Dyna, Outsiders, DJ Chuckie, Zoe Livay, Abstract, Yes-R en Kosso hebben de #freedepeople-oproep offline gehaald, ontdekte Puna.

Of dat is omdat de influencers geschrokken zijn van de heftige reacties of omdat ze inmiddels antwoord hebben op al hun ‘vragen’, is niet duidelijk. Onder meer Pepijn van Erp, bestuurslid van Skepsis, en NU.nl gingen uitgebreid in op de door corona-ontkenner Willem Engel ingestoken vragen over het nut van de anderhalve meter afstand en de betrouwbaarheid van PCR-testen.

Aan de talkshowtafels werd de verwarde boodschap van de influencers dinsdagavond geheel in stijl uitgedragen door Famke Louise (Jinek) en Tim Douwsma (Op1). Douwsma sprak over “28 miljoen gemiste operaties” in Nederland, hetgeen zou betekenen dat elke Nederlander dit jaar onder normale omstandigheden al twee keer onder het mes had gemoeten.