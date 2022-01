Inwoners dorp Fucke willen naamsverandering vanwege online censuur

In de pittoreske Zweedse regio Hoge kust ligt het gehucht Fucke, een buurtschap dat slechts elf panden telt. Het plaatsje bestaat al van voor 1547, de eerste keer dat de naam opduikt in documenten. Hoe het dorp aan z’n naam komt is onduidelijk. Fucke betekent niets in het Zweeds, in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Engels. En in dat laatste schuilt een probleem. De puriteinse Anglo-Amerikaanse cultuur staat het gebruik van een woord als Fucke niet toe. Met dramatische gevolgen voor de inwoners.

Fuckenezen oftewel Fuckers, merken dat hun postings gecensureerd worden door Anglo-Amerikaanse internet-giganten als Google en Facebook. Spullen te koop aanbieden gaat ook al niet, steeds wordt de plaatsnaam geweigerd door de kunstmatig intelligente censuursystemen die dergelijke sites beheren.

De inwoners geven het op en hebben nu aan het Zweedse kadaster gevraagd om de plaatsnaam te veranderen in iets anders waar Engelstaligen niet van in de gordijnen vliegen. Dat heeft nogal wat voeten in aarde omdat de aanvraag moet worden beoordeeld door het instituut dat waakt over het Zweedse erfgoed en de taal. Daarbij wordt het verzoek onder meer getoetst aan Zweedse wet die de naamgeving van plaatsen regelt. Verandering van plaatsnaam wordt slechts bij hoge uitzondering toegestaan als er sprake is van dwingende, zeer bijzondere omstandigheden. Dat merkten eerder de inwoners van het eveneens Zweedse Fjuckby die al in 2007 vroegen om wijziging in Fjukeby. Het verzoek werd afgewezen.

Twee jaar geleden veranderde de Oostenrijkse plaats Fucking zijn naam in Fugging. Die wijziging werd vooral ingegeven door toeristen die al dan niet voor de foto ter plekke de daad bij het woord voegden. Ook werd het plaatsnaambord vaak gestolen.