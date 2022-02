‘Is Caroline van de vele B’s een parlementariër of een goedbetaald lobbyist voor Big Agro’

Is het een druktemaker of gewoon "3,5 minuut gestolde wanhoop van een man met veel meer vragen dan antwoorden?" Het is in ieder geval @dolfjansen op @NPORadio1. pic.twitter.com/4CNGoIG8cB — De Nieuws BV (@denieuwsbv) February 3, 2022

Druktemaker Dolf Jansen neemt in De Nieuws BV de luisteraar mee naar het aankoopproces rond de Vaandeldrager, de prijzige Rembrandt die zich de nieuwste aankoop van het Rijksmuseum mag noemen. Of eigenlijk, naar het schilderij zelf. Om te beginnen is Dolf blij dat de vele miljoenen naar het kunstwerk gaan, en niet wéér naar al die linkse theatermakers of dito zzp’ers. Maar is het wel een vaandel? Is het niet gewoon een gordijn?

Dolf zit door deze manier van kijken plots boordevol vragen. Is Caroline van der Plas wel een BBB-politica, of toch gewoon een duurbetaalde lobbyist voor Big Agro? Is de Belastingdienst eigenlijk wel een gestroomlijnde organisatie, of toch een club die nog met MS-DOS werkt en gewoon heel erg van etnisch profileren houdt? Zijn de meetbaar domme uitspraken van Forum voor Democratie bewust beleid? Is Dolf Jansen eigenlijk wel een Druktemaker, of was dit gewoon 3,5 minuut gestolde wanhoop van een man met veel meer vragen dan antwoorden?