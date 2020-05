De Franse designer Christophe Gernigon wil met zijn Plex’eat het veilig maken om bij elkaar aan tafel te zitten in restaurants.

Het ontwerp bestaat uit een soort doorzichtige lampenkap waarin de gast plaatsneemt. Gernigon ziet het als een aangenaam alternatief voor de doorzichtige schermen die nu overal worden opgetrokken. Komende week gaan in Frankrijk de restaurants en bars weer open. In Parijs en omgeving mogen alleen terrassen geopend worden. Gernigon zegt dat er ook vanuit andere landen belangstelling is voor het ontwerp.

