‘Is ons land toch ergens de snelste in’

Ellen Deckwitz is blij met de overwinning van Max Verstappen. “Ons land dat qua coronabestrijding, formatie, loonkloof en nog veel meer gênants inmiddels tot de allersloomste van Europa behoort, is toch ergens de snelste in.”

De Druktemaker is sinds zondag zelfs optimistischer over het aanstaande regeerakkoord. “Misschien inspireert Max de coalitiepartijen wel. Durven ze ook eindelijk te gaan doen wat ze moeten doen, gaan ze eindelijk presteren in plaats van poseren, durven ze kansen te pakken wanneer die zich voordoen, in plaats van maar af te wachten tot het weer veel te laat is. Leert Max hen dat succes niet om afremmen maar om gas geven gaat.”