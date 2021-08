Italiaanse student laat coronapas op zijn arm tatoeëren

Geen video? Klik hier.

In Italië heb je voor allerlei zaken, zoals toegang tot de horeca, bioscopen en musea, een coronapas nodig. Dat is soms onhandig, bijvoorbeeld als de batterij van je telefoon leeg is. Andrea Colonnetta, een 22-jarige student uit het zuiden van Italië, heeft een wel erg originele oplossing gevonden. Hij heeft de QR-code van de pas op zijn onderarm laten tatoeëren.

De toepassing roept tal van nieuwe handige mogelijkheden op. Je zou bijvoorbeeld ook een chip kunnen injecteren die… o, wacht.

Videobeelden moeten bewijzen dat de tattoo ook echt werkt. Daarop is te zien hoe de student, die volgens eigen zeggen twee keer gevaccineerd is, een fast food restaurant binnen kan gaan dankzij het in zijn vlees aangebrachte merkteken.