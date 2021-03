Jane Fonda: filmindustrie moet diverser worden

Geen video? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Bij de uitreiking van de Golden Globes heeft Jane Fonda een pleidooi gehouden voor meer diversiteit binnen de filmindustrie. Ze roemde het vermogen van filmmakers verhalen te vertellen en om kijkers te laten meeleven met mensen die anders zijn dan zij.

Verhalen kunnen mensen echt veranderen. Maar in onze branche is er een verhaal dat we niet durven te zien en horen. Een verhaal over welke stemmen we respecteren en welke stemmen we onderdrukken. Een verhaal over wie mag meepraten en over wie buiten de kamers wordt gehouden waar de beslissingen worden genomen.