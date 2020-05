De Japanse publieke omroep NHK heeft met een eenvoudig maar zeer effectief experiment aangetoond hoe snel het coronavirus zich ongemerkt kan verspreiden. Een proefpersoon kreeg een klodder onzichtbare verf, die wel te zien is met uv-licht, op de hand gesmeerd. Die verf moet met corona besmette stof voorstellen. Vervolgens ging de persoon langs een buffetopstelling en schepte zijn bord vol met verschillende gerechten. Na hem volgden andere proefpersonen die hun maaltijd pakten en zette iedereen zich aan het eten.

Een half uur later werd het licht uitgedaan en de uv-lampen aangezet. Zo was precies te zien waar de ‘besmettelijke’ verf allemaal terecht was gekomen. Alle aanwezigen bleken de verf inmiddels aan hun handen te hebben, drie gasten hadden het ook aan hun gezicht en de verf was aanwezig op tal van servies- en bestekonderdelen. Zo kan het virus zich dus razendsnel verspreiden.

Het experiment toont eens temeer hoe groot het belang is om zeer regelmatig de handen te wassen. In bovenstaande clip wordt uitgelegd waarom dat een betere bescherming biedt dan handschoenen dragen.

