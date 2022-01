Druktemaker Janneke de Bijl is niet benieuwd naar het nieuwe jaar. “Ik weet namelijk al precies wat er gaat komen”, vertelt ze in De Nieuws BV. “Op 10 januari krijgen we een nieuw kabinet, maar dat is oude wijn in nog oudere zakken. We doen nog steeds niets aan de zorg en het klimaat, behalve pappen. Aan het hele nathouden komen we niets eens toe. Het is nog steeds de economie voor alles en alles voor de economie.”

“Gelukkig blijft Schiphol open. Als Schiphol maar openblijft. Laten we uit het feit dat al het vliegtuigpersoneel inmiddels besmet is, alsjeblieft niet concluderen dat vliegen niet kan in tijden van corona. Ja, het is vliegen of ademen, maar vliegen is wezenlijker.”

“De vogelgriep grijpt verder om zich heen, waaruit we concluderen dat natuurgebieden weg moeten in plaats van de stallen met 120.000 kippen. Vermoorden blijven we ‘ruimen’ noemen, want dat lijkt op opruimen, en dan geeft het meer voldoening. We hokken de dieren nog vaker en langer op, laten nieuwe virussen flink broeien, wachten tot ze weer op ons overspringen en hokken daarna ook de mensen op. Die aanpak noemen we vervolgens een ‘intelligente lockdown’.”

“Testen wordt normaler dan tandenpoetsen. Kinderen onderhandelen dit uit met hun ouders zoals ze dat tegenwoordig met alles doen. Uiteindelijk mogen ze kiezen: testen of tandenpoetsen. Je herkent de mensen met corona aan hun goede gebit.”