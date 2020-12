Joe Biden krijgt coronavaccin: ‘Niets om je zorgen over te maken’

Video niet zichtbaar? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.

Joe Biden, die vorige maand met meer dan 7 miljoen stemmen verschil de presidentsverkiezingen won, is maandag ingeënt met zijn eerste dosis van het coronavaccin. “Er is niets om je zorgen over te maken”, zei hij na de prik. “Ik kijk uit naar de volgende inenting.”

De 78-jarige Biden prees de zorgmedewerkers en de wetenschappers die het vaccin hebben ontwikkeld. Ook de regering-Trump verdient volgens de volgende president lof voor het mogelijk maken van de inentingen.

Hij riep Amerikanen op om zich te blijven houden aan de coronamaatregelen. “Luister naar de deskundigen. Draag een mondkapje. Houd afstand. En als het niet nodig is om te reizen, doe dat dan ook niet.”