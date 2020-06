John Oliver besteedt bij wijze van uitzondering zijn hele show aan een enkel onderwerp: politiegeweld. Hij begint met de constatering dat het merkwaardig is dat een politie die tegenspreekt dat ze buitensporig geweld toepast overal op tv te zien met juist het bewijs van het tegendeel. Oliver gaat in op de verschillende vormen van protest. Zoals een burger die inbelt in een zoom-vergadering van de verantwoordelijke autoriteiten. Een boze burger zeg maar. Echt boos.

Geen video? Klik hier.