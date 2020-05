Jongen (12) wordt achtervolgd door beer maar blijft ijzig kalm

De 12-jarige Alessandro beschikt over stalen zenuwen. Als hij met zijn ouders een wandeling maakt in de Dolomieten duikt er opeens een bruine beer achter hem op. Alessandro raakt niet in paniek. Gecoacht door zijn vader blijft hij rustig naar beneden lopen, tot de beer zijn interesse verliest en weer vertrekt. Beren jagen doorgaans niet op mensen. Wel komt het voor dat ze mensen aanvallen omdat ze hun territorium willen beschermen.

