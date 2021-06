Dat Baudet het parlement voornamelijk gebruikt als goedkope studio voor partijpropaganda, is inmiddels wel bekend. De voorzitter van de al bijna gehalveerde FvD-fractie kondigde met de gebruikelijke grootspraak aan dat hij een debat wil over de G7-top die dit weekend is gehouden. Andere Kamerleden wezen hem er fijntjes op dat daar morgen volop gelegenheid voor is omdat er dan een commissiedebat over de Raad Buitenlandse Zaken is. SP-Kamerlid Renske Leijten feliciteert hem: “Eigenlijk gaat het nooit zo snel hè als je een debat aanvraagt en het is er de volgende dag al.” Baudet die zoals gebruikelijk kijkt alsof hij water ziet branden terwijl hij naar een antwoord zoekt, noemt het commissiedebat “een achterafzaaltje”. De Kamerleden wijzen hem er op dat hij vrijwel altijd zijn neus drukt voor dergelijke werkzaamheden van de volksvertegenwoordiging. Daardoor wil hij vaak debatten voeren of vragen stellen over zaken die al lang en breed besproken zijn.

Caroline van der Plas van BBB merkt op dat ze er helemaal klaar mee is om te figureren in de propaganda van FvD. Baudet doet vaker onmogelijke verzoeken zodat hij met knip- en klapwerk tegenover zijn trouwe volgers de indruk kan wekken dat hij als enige voor een onderwerp strijdt. Renske Leijten vatte het parlementaire handwerk van de vleugelspeler bondig samen: “Het enige wat de heer Baudet doet, is een debat aanvragen, een filmpje knippen en weer rosé gaan lopen drinken.”