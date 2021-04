Kamermuziek: wie luistert wat op het Binnenhof

Met het aantreden van het nieuwe parlement, is er weer een keur aan muzieksmaken op het Binnenhof bijeen. Altijd al afgevraagd waar je favoriete, of minst geliefde Kamerleden naar luisteren wanneer ze hun koptelefoon opzetten of de volumeknop van het muzieksysteem in de auto eens flink omhoog draaien? De Tweede Kamer vroeg alle leden naar hun favoriete nummer en zette deze in een overzichtelijk rijtje.

Dat levert verrassende en minder verrassende keuzes op. Zo zet SGP-voorman Kees van der Staaij het liefst Amazing Grace op, in de versie van Andrea Bocelli. Nieuwkomer Stephan van Baarle van DENK gooit het over een andere boeg en knalt graag Radio van Rammstein uit zijn speakers. SP’er Peter Kwint, een graag geziene gast in menig moshpit, kiest voor Stompen In De Kroeg van Skroetbalg. VVD’er Daniël Koerhuis hoort graag Starship’s We Built This City. Mogelijk zoekt hij nog uit hoe in de stad gebouwd op Rock & Roll zijn partij de huren kan verhogen en de sociale sector kan ontmantelen.

Een opvallende keus is die van FvD-leider en corona- en dinosaurusscepticus (we verzinnen het niet) Thierry Baudet. Stuurde hij bij de vorige lijst Kamerhits nog een verbolgen mail aan al zijn collega-Kamerleden dat ze allemaal ‘kutmuziek’ luisterden en wilde hij weten: ‘Waar zijn Brahms, Beethoven, Strauss, Schumann, Debussy, etc.?’, inmiddels lijkt hij dan toch de popmuziek te hebben omarmd. Zijn keuze is gevallen op The Beatles, Free Like A Bird.

De hele lijst is hier te vinden. Alles beluisteren op Spotify kan ook, daarvoor heeft de Kamer voor het gemak een playlist aangemaakt.