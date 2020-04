Nogal wat mensen krijgen grijze haren, figuurlijk dan, omdat ze niet naar de kapper kunnen. Premier Rutte moest er tijdens zijn persconferentie zelfs op in gaan. Hij voorzag een situatie waarin zijn kapper hem op gepaste afstand zou instrueren zichzelf te knippen. Dat is precies wat kapper Neset Cakmak uit Doesburg voor de rest van de bevolking doet. Hij plaatst clips online waarin uitgelegd wordt hoe de ergste ellende voorkomen kan worden. Omroep Gelderland maakte er een reportage over.

Je kunt ook als deze Deen doen, zelf je haar knippen en vervolgens je kapper gewoon betalen.

