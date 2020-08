Kat speelt piano om zijn baasje duidelijk te maken dat hij honger heeft

Kat Winslow uit het Amerikaanse Philadelpia heeft geen gemakkelijke jeugd gehad. Toen hij acht weken oud was, werd hij gevonden in een tuin waar hij in gevecht was verwikkeld met een hond. Winslow werd daarop geadopteerd door Kate Nyx, die het nodige met de kat te stellen had. “Hij bleef maar rennen en miauwen.”

Nyx besloot een piano te kopen voor Winslow, zodat hij zich muzikaal kan uiten. “Hij snapt dat ik het leuk vind als hij zijn pootjes op en neer beweegt over de toetsen, dus dat doet hij nu als hij echt iets wil”, verklaart Nyx tegenover The Independent. De kat speelt nu piano als hij gevoerd wil worden of als hij vindt dat de kattenbak verschoond moet worden. Nyx heeft ook een muziekvideo opgenomen met Winslow.