Een kauw geeft de kop van een schaap een stevige schoonmaakbeurt, tot kennelijk veel genoegen van het schaap. Ook eet de vogel de neus van een ander schaap leeg. Dat is nog eens wat anders dan zelf in je neus moeten peuteren met van die forse hoeven. De dieren staan dan ook te dringen voor zo’n speciale kauwenbehandeling. Want als er een schaap over de dam is, tja…

De video is gemaakt door Gijs Vermeulen en door hem naar de populaire rubriek Zelf Geschoten van Vroege Vogels gestuurd.