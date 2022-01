‘Ken waarde toe aan alles wat we écht nodig hebben’

In de Tweede Kamer gaat het dezer dagen over de toon van het debat, wie knettergek is en wie door de bodem van de beschaving zakt. Druktemaker Dolf Jansen hoopt dat de Kamerleden daarna weer tijd hebben voor inzichten. Zoals: “Ken economische waarde toe aan cultuur. Niet alleen omdat het financieel-economisch en qua werkgelegenheid een belangrijke sector is, maar omdat het beleven, het samenkomen, het geraakt worden, het lachen om de waanzin van de wereld, het je veilig voelen in wat Seth Gaaikema ooit het laatste zaaltje van gezond verstand noemde, omdat al die dingen grote waarde hebben en de geestelijke gezondheid van een land, een samenleving op peil houden. En maak dan dezelfde keuzes wat economische waarde betreft voor natuur, voor landschap, voor rust en ruimte en groen in al haar verschijningsvormen. Laat economische waarde geen winst- en aandeelhoudersverhaal meer zijn, maar ken waarde toe aan alles wat we in een land, een samenleving écht nodig hebben.”