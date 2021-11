Kersttijd begint voor Britten eerder dan gepland vanwege Brexit

Geen video? Klik hier.

Door de Brexit begint de Kersttijd wat eerder bij de Britten. Aan de andere kant van de Noordzee wordt de commercieel-christelijke traditie jaarlijks afgetrapt met de première van reclamefimpjes van grote supermarktketens. Die van John Lewis is een week vroeger dan gepland gelanceerd omdat consumenten nu al veel online zoeken naar kerstproducten. Supermarkten kampen onder meer vanwege de Brexit met lege schappen en krappe voorraden en veel burgers vrezen de Kerst met tekorten door te moeten brengen als gevolg van ‘take back control’.

Geheel in de geest van het nieuwe internationale isolement gaat de als vanouds gelikte spot van John Lewis over de vriendschap van een Brits jongetje met een buitenaards wezen. Althans, het zou vriendschap moeten worden maar de vreemdeling houdt het VK snel voor gezien, net als de honderdduizenden arbeidsmigranten die het land voortaan mijden, met rampzalige gevolgen voor de economie. Of dat ook echt de kerstboodschap is die de commercial wil overbrengen, is onduidelijk.