Kersverse moedergorilla gefascineerd door mensenbaby

Een aandoenlijk moment in de Franklin Park dierentuin in het Amerikaanse Boston. Een bezoekende moeder toonde haar 5 weken oude zoontje aan gorilla Kiki die zelf ook pas moeder is geworden. Nadat Kiki lange tijd ogenschijnlijk vertederd van achter het glas het mensenkindje heeft bewonderd, haalt ze haar eigen baby erbij.

Video niet te zien? Klik hier.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.